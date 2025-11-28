«Хобби на сдачу»: Артемий Лебедев рассказал про свою жизнь вне дизайна

Фото, видео: © РИА Новости/Кирилл Зыков; 5-tv.ru

Предприниматель увлечен любимым занятием.

Дизайнер и предприниматель Артемий Лебедев пояснил свое отношение к блогерской сфере. Подробнее об этом он рассказал в беседе с корреспондентом 5-tv.ru на премии инфлюенсеров в России «Блогема».

По его словам, в его жизни не было изменений в плане деятельности. Он по-прежнему занимается дизайном.

«Вообще-то я дизайнер. Я и не переставал заниматься дизайном», — пояснил он.

При этом себя в роли инфлюенсера Лебедев видит, как человека, увлеченного любимым занятием, однако основным источником заработка блог для него не является.

«А блогинг — это просто хобби на сдачу. Так что ничего в моей жизни не менялось. Я как был дизайнером, так и остался», — заключил Артемий.

Ранее, 5-tv.ru писал, Артемий Лебедев стал отцом в 11-й раз. Всего же у дизайнера есть пять дочерей и шесть сыновей от шести разных женщин. Предприниматель выразил уверенность, что является хорошем отцом для всех своих детей, независимо от того, сколько их и от кого они рождены.

