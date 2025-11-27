В Таиланде 70-летний пенсионер не выжил после секса втроем

Фото: www.globallookpress.com/Peerapon Boonyakiat

На момент приезда полиции мужчина был покрыт муравьями.

В Таиланде полиция обнаружила тело 70-летнего мужчины, который умер из-за воздействия наркотиков во время встречи для секса втроем. Мужчина лежал обнаженным на диване и был уже покрыт муравьями, когда сотрудники участка приехали на вызов. Об этом сообщает Mirror.

По словам полицейских, признаков физического насилия на теле не было, а смерть наступила примерно за четыре часа до их прибытия. Хозяин дома рассказал, что пригласил пенсионера к себе вместе с 38-летним знакомым для секса втроем*. По его утверждению, все трое употребили запрещенные вещества, после чего легли спать. Позже двое мужчин проснулись, собираясь принять душ, позвали погибшего, но не получили ответа. Зайдя в гостиную, они обнаружили его тело на диване.

Владельцем жилья было заявлено, что перед тем, как уснуть, все участники принимали наркотики. Эти слова подтвердили и кадры с внутренней камеры видеонаблюдения, которая зафиксировала употребление веществ. При осмотре помещения полицейские нашли наркотики, шприцы, приспособления для инъекций и использованные презервативы. Полиция подчеркивает, что в показаниях обоих мужчин есть противоречия, поэтому следствие продолжает проверять их версии.

Тело пенсионера направили в Институт судебной медицины при Главном полицейском госпитале Бангкока. Судебно-медицинская экспертиза должна установить точную причину смерти, включая токсикологические результаты, которые помогут понять степень воздействия наркотических веществ. Полиция продолжает расследование и ожидает дополнительных данных.

* — движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России