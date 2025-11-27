«Для топки»: Захарова о желании президента Латвии разобрать ведущую в Россию ж/д

Захарова предположила, что латвийцы разберут ж/д до РФ ради шпал для топки

По заявлению главы прибалтийского государства, эта инициатива направлена на обеспечение безопасности страны.

Шпалы нужны латвийцам для топки. Так официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала изданию KP.RU идею президента Латвии Эдгарса Ринкевичса разобрать железную дорогу, ведущую в Россию.

«Видимо, <…> шпалы нужны им для топки», — предположила Захарова.

О возможности полного демонтажа путей до России заявил Ринкевичс журналистам 26 ноября. Он сказал, что данная мера рассматривается для усиления безопасности государства.

Правительство Латвии планирует обсудить эту инициативу с национальными вооруженными силами. Кроме того, в будущем данный вопрос будет обсуждаться с Литвой и Эстонией. В ближайшее время соответствующие министерства должны предоставить свои предложения относительно этой идеи. Ведь необходимо оценить сроки и объем работы, а также социально-экономический аспект.

Решение будет принято к 2026 году.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в МИД России отметили отсутствие перспектив восстановления диалога с Прибалтикой.

