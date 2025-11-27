Макрон объявил о введении добровольной военной службы во Франции

Фото: Reuters/Thomas Padilla

Новая программа подготовки молодежи стартует летом 2026 года для укрепления обороноспособности страны.

Франция введет систему добровольной военной службы с лета 2026 года. Об этом заявил президент Эммануэль Макрон 27 ноября на военной базе Варс-Альер-э-Риссе.

«Мы не можем вернуться к эпохе всеобщей воинской повинности, но нам нужна мобилизация. Мобилизация нации для самообороны, не от какого-то конкретного врага, а для того, чтобы быть готовыми и вызывать уважение», — пояснил французский лидер.

Он подчеркнул, что новая национальная служба будет создаваться постепенно, начиная со следующего лета.

Программа преследует три цели: укрепление связи граждан с армией, повышение устойчивости страны и усиление подготовки молодежи. Макрон уточнил, что в условиях растущих внешних угроз предлагает «чисто военную» службу, которая охватит «целое поколение».

«Сегодня я представляю проект, задуманный в духе великой французской традиции самоотверженности в деле защиты страны», — резюмировал президент, призвав помнить о готовности французской молодежи к мобилизации в переломные исторические моменты.

