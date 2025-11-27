Верховный суд России признал ФБК* террористической организацией

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин; 5-tv.ru

Решение подлежит немедленному исполнению.

Верховный суд признал террористической организацией американское юридическое лицо Фонда борьбы с коррупцией* (ФБК) — Anti-Corruption Foundation (AFC). Соответствующие кадры из зада суда публикует 5-tv.ru.

Данное решение принял судья Олег Нефедовов, оно немедленно вступает в силу. Заседание прошло в закрытом формате.

Фонд борьбы с коррупцией был создан блогером Алексеем Навальным** как некоммерческая организация в 2011 году. Министерство юстиции России включило организацию в список, выполняющих функции иностранного агента, в октябре 2019 года.

Московский городской суд признал объединение экстремистским весной 2021 года. Тогда же он запретил деятельность ФБК и постановил ликвидировать организацию. Соратники Навального зарегистрировали в США новое юридическое лицо — Anti-Corruption Foundation, Inc после запрета на территории России. Затем данную структуру внесли в РФ в реестр иностранных агентов и признали нежелательной организацией.

За финансирование ФБК как экстремистской организации был оштрафован Михаил Волков — отец бывшего главы ФБК Леонида Волкова***. Следствие передавало, что мужчина перевел по тысячи рублей на счет ФБК в августе и сентябре 2021 года. Фонд признали экстремистской организацией тогда же в июне.

Ранее 5-tv.ru писал, что штрафы за рекламу в запрещенных соцсетях достигнут миллиона рублей.

* — Признан экстремистской организацией, террористической организацией, иностранным агентом и запрещен в РФ.

** — Признан экстремистом и террористом в РФ.

*** — Признан иноагентом, экстремистом и террористом в РФ.