«Росатом» начнет поднимать ЗАЭС после урегулирования конфликта на Украине

Фото, видео: © РИА Новости/Константин Михальчевский; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Не исключено использование электроэнергии станции в формате международного сотрудничества.

«Росатом» начнет поднимать Запорожскую АЭС после того, как будут достигнуты окончательные мирные договоренности по урегулированию украинского кризиса. Об этом заявил генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев.

«Как только все встанет на свои места и будут достигнуты окончательные договоренности по установлению мира на Донбассе, мы начнем „поднимать“ станцию и думать, куда это огромное количество электроэнергии может быть распределено», — подчеркнул глава «Росатома».

По словам Лихачева, распределение электроэнергии будет проведено в интересах Донбасса и России. Он также отметил, что президент РФ Владимир Путин неоднократно говорил о том, что использование энергии в формате международного сотрудничества не исключено.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что на Запорожской АЭС оценили ситуацию после отключения линии «Днепровская». Все функционирует в нормальном и устойчивом режиме, серьезных нарушений работы нет. При этом Украинская сторона не предоставила никаких официальных разъяснений относительно данной ситуации.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.