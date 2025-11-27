РЖД зафиксировали цены на «Сапсаны» из Москвы 31 декабря и 1 января

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

На все поезда данной модели, курсирующие в эти дни, будет действовать специальное предложение.

«Российские железные дороги» (РЖД) установили фиксированную стоимость на билеты на следующие из Москвы 31 декабря и 1 января поезда «Сапсан». Об этом сообщила пресс-служба РЖД в Telegram-канале.

«Для пассажиров, планирующих путешествие в Новый год, мы „заморозили“ цены на билеты на поезда „Сапсан“, отправляющиеся из Москвы 31 декабря и 1 января», — сказано в публикации.

Отмечается, что будет действовать специальное предложение на все поезда «Сапсан», курсирующие в эти дни. Так, 31 декабря этого года билеты в эконом-классе будут стоить от 2 025 рублей, а 1 января 2026 года — от 2 026 рублей. В базовом классе билеты будут стоить от 1 832 рублей.

Специальный тариф зависит только от категории места, а не от даты покупки, уточняют в РЖД.

Ранее 5-tv.ru писал, что РЖД больше не включает в стоимость билета постельное белье. Теперь пассажир сам решает, покупать комплект или ехать без него. Раньше эта услуга автоматически была включена в стоимость билетов в плацкарте. Теперь галочку убрали, и поэтому при оформлении поездки онлайн нужно будет самому ставить отметку о согласии на приобретение полотенца, наволочки и простыней.

