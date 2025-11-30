Может спасти детей будущего: как врачи побеждают смертельные болезни

Фото: www.globallookpress.com/Miro May

Ученые из восьми стран объединились, чтобы подобрать самые результативные и безопасные комбинации антибиотиков для малышей.

Всего в нескольких шагах от пляжей Килифи в Кении медики и ученые запускают проект NeoSep1 — исследование, которое должно помочь найти наиболее действенные сочетания старых антибиотиков против неонатального сепсиса. Об этом пишет The Guardian.

Эта инфекция ежегодно уносит жизни примерно 800 тысяч новорожденных. Все чаще врачи оказываются бессильны: микробы перестали реагировать на стандартные препараты. По словам исследователей, причина проста — десятилетиями используемые антибиотики перестали работать, бактерии приспособились. До 214 тысяч младенцев умирают именно из-за устойчивых инфекций, которые не поддаются привычному лечению.

Что пытаются сделать врачи

Проект NeoSep1, который курирует международная организация GARDP, проверяет разные комбинации уже существующих антибиотиков, сравнивая их с привычными схемами. Восемь таких вариантов будут проходить испытания до 2029 года, а всего участие примут три тысячи маленьких пациентов из Африки и Азии.

Исследовательница Кристина Обьеро объясняет, что главная задача — найти лечение, которое будет и эффективным, и щадящим. Она подчеркивает, что чем меньше ненужных антибиотиков получает ребенок, тем меньше риск дальнейшей устойчивости микробов.

Представители GARDP говорят, что в разных странах сегодня используют более 200 комбинаций препаратов — и далеко не все они действительно работают. Поэтому важно понять, какие лекарства дают лучший результат и какие бактерии на них реагируют.

Старые препараты получили второй шанс

Одним из ключевых прорывов называют возвращение к жизни двух забытых антибиотиков — фосфомицина и фломоксефа. Эти лекарства появились еще в 1970–80-е годы, но в Африке их почти не применяли для лечения сепсиса.

Фосфомицин давно используют в Европе — в основном против инфекций мочевыводящих путей, а фломоксеф популярен в Восточной Азии. Теперь, когда оба препарата стали гораздо дешевле, исследователи надеются, что их комбинация может помочь младенцам, которым не подходит современная терапия.

Как проходит поиск лучшего лекарства

В лабораториях Кении бактерии из образцов новорожденных «проверяют» на разных антибиотиках: если рост микробов останавливается, препарат считают перспективным. Ученые подчеркивают, что скорость крайне важна — состояние младенца может ухудшиться буквально за минуты, медлить опасно.

Однако анализы, которые показывают конкретного возбудителя, занимают до пяти дней. Именно поэтому врачи стремятся заранее знать, какие схемы работают чаще всего.

Что будет дальше

NeoSep1 объединяет медиков, ученых и лаборатории из восьми стран. После завершения анализа они хотят передать результаты Всемирной организации здравоохранения, чтобы обновить международные рекомендации по лечению неонатального сепсиса.

Исследователи уверены: если получится подобрать самые эффективные и безопасные комбинации, это изменит правила игры. Один из участников проекта рассказал, что момент, когда малыш после лечения впервые смог прижаться к матери, стал для него напоминанием — эта работа действительно спасает жизни.

