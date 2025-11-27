Роковая оплошность: в Мексике картель растворил в кислоте тела группы студентов

Фото: www.globallookpress.com/Rick Cruz

Молодые люди снимали короткометражные фильмы.

Три молодых кинематографиста из Мексики стали жертвами картеля после того, как сломавшаяся машина вынудила их остановиться по пути со съемочной площадки. Они были окружены вооруженной бандой. Их похитили, пытались и растворили в кислоте. Об этом сообщает Mirror.

Трое 20-летних студентов работали над короткометражным фильмом в частном доме в штате Халиско. Проект был частью университетского задания. Когда ребята возвращались домой, автомобиль сломался, и они вышли, чтобы осмотреть неисправность. В этот момент их блокировали два грузовика: вооруженные участники картеля «Новое поколение Халиско» (CJNG), замаскированные под полицейских, окружили молодых людей.

Бандиты приняли студентов за соперничающую группировку. Позднее выяснилось, что съемка фильма проходила на ранчо, которое картель считал наблюдательным пунктом конкурентов.

Похищение, пытки и убийства

Похищенных молодых людей отвезли в дом, где их жестоко допрашивали и забили до смерти. Бандиты поручили новобранцам уничтожить тела, растворив их в кислоте — распространенный метод, который картели используют для сокрытия следов преступлений.

Федеральный суд отправил пятерых связанных с картелем мужчин в тюрьму — каждому назначили по 75 лет лишения свободы за похищение и убийство трех студентов.

Картель, который прославился зверствами

За последние годы CJNG резко усилил влияние на западе Мексики. Его участники регулярно совершают публичные казни, сбивают армейские вертолеты, устраивают массовые убийства чиновников и вывешивают тела на мостах, чтобы устрашать соперников.

Внутри организации новобранцев обучают пыткам и убийствам в так называемых «школах террора». Один из бывших участников рассказывал, что новичков заставляли пробовать человеческую плоть на глазах у руководства — отказ или рвотная реакция карались избиениями. По его словам, обучение начиналось с отсечения пальцев жертвам.

«Ты должен был съесть предложенный кусок, иначе тебя бы не отпустили. Они держали людей там, пока те не подчинялись», — рассказал он.

