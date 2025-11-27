Суд оставил квартиру Долиной в законной собственности певицы

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Инстанция отклонила жалобу Полины Лурье, которой артистка продала жилье по указке мошенников.

Жалоба покупательницы квартиры народной артистки РФ Ларисы Долиной, Полины Лурье, была отклонена вторым кассационным судом. Об этом сообщает корреспондент 5-tv.ru из зала суда.

Квартира остается в собственности певицы. Хамовнический суд Москвы принял решение в пользу Ларисы Долиной по встречным искам певицы и купившей у нее жилье матери-одиночки Полины Лурье в марте 2025 года. В пользу звезды взыскали более 69 миллионов рублей.

Ранее 5-tv.ru писал, что мошенникам, обманувшим народную артистку России, грозит лишение свободы на срок от шести лет до девяти лет и шести месяцев колонии. Летом 2024 года аферисты, находясь на Украине, втерлись к Долиной в доверие.

Под их давлением она продала свою квартиру Полине Лурье ниже рыночной стоимости. В результате певица лишилась квартиры и потеряла в общей сложности около 317 миллионов рублей.

