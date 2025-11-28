ГМО-дети: в США набирает обороты скандал из-за тренда на создание «супер-младенцев»

Фото, видео: 5-tv.ru

Очень богатые люди уже пользуются такой услугой по «настройке» будущего наследника на стадии ЭКО.

В США разгорается скандал из-за опасных генетических экспериментов. Опыты финансируют крупные корпорации, а их цель — создание своего рода супер-детей. За то, чтобы получить ребенка нужного пола, внешности и характера, американские бизнесмены выкладывают миллионы долларов.

Как индустрия создания генно-модифицированных младенцев разрушает на Западе последние этические барьеры, и кто уже их преодолел — выяснил корреспондент «Известий» Максим Прихода.

Это не мрачная антиутопия, а реальная картина из нью-йоркского метро. Билборд, на котором прямым текстом написано: «Роди своего лучшего ребенка! IQ — на 50% зависит от генов! Рост — на 80!».

Основатель компании, 25-летний Киан Садеги, не шутит. Будущим родителям он предлагает так называемое «ЭКО+»: возможность не просто зачать ребенка в пробирке, а выбрать из нескольких, как персонажа в компьютерной игре, по параметрам.

«Мы делаем точечное тестирование эмбрионов. И это даст вам доступ к генетической оптимизации, которая поможет вам выбрать эмбрион исходя из того, что для вас важнее всего», — рассказал основатель компании Nucleous Киан Садеги.

И это лишь одна компания из многих. В США сейчас тренд на полигенный скрининг — по сути, дородовую селекцию детей.

Поначалу предлагалось с помощью анализа ДНК выявлять у эмбриона риск появления генетических заболеваний. Теперь же в спектре услуг — возможность выбрать цвет волос и глаз, рост, предрасположенность к облысению. Можно исключить аллергии, диабет, несколько видов онкологических заболеваний, тревожность, биполярное расстройство, депрессию. И самое популярное — определить уровень интеллекта.

В лаборатории Herasight за пакет из 100 эмбрионов берут 50 тысяч долларов. Это вообще услуга не из дешевых. Впрочем, отец 14 детей Илон Маск и не такое может себе позволить. Одна из его дочерей негодует в соцсетях.

«Пол, который присвоили мне при рождении, был товаром, который покупали и оплачивали. Когда в детстве я была женственной, а потом стала трансгендером*, я шла против проданного продукта», — рассказала она.

Отец Илона Маска, Эррол, в беседе с «Известиями» все подтверждает.

«С помощью ЭКО можно выбрать пол ребенка — мальчика или девочку. Илон выбрал этот путь, и многие другие люди с финансовыми возможностями тоже идут по этому пути», — рассказал он.

До этого всего одному человеку в мире удавалось отредактировать геном эмбриона человека. Китайский генетик Хэ Цзянькуй в 2018 изменил ДНК двух девочек-близняшек, сделав их невосприимчивыми к вирусу СПИДа, болезнь была у их отца. За эксперимент он отсидел три года. В эксклюзивном интервью он делится инсайдом: в США активно зарождается индустрия создания супердетей для супербогатых.

«Недавно в Пекин приехала одна красивая богатая женщина. Она пригласила меня на дорогой ужин и предложила несколько миллионов долларов, чтобы открыть бизнес в США — услуги для сверхбогатых семей, создание детей с „высоким IQ, улучшенной внешностью или улучшенной генетикой“. Я отказался», — рассказал он.

Впрочем, все увлеченные генными исследованиями ученые говорят о том, что это исключительно для борьбы с заболеваниями. Например, Кэти Тай, ее называют «Барби Биотеха», в своей лаборатории, больше похожей на сквот, который захватили хиппи, с коллегой непонятного пола рассказывает про эксперименты с модификацией эмбрионов лягушек, рыб и хомяков. А в интервью нашему каналу заявляет:

«Эта технология позволяет родителям выбрать путь, при котором генетические заболевания не будут передаваться их детям и будущим поколениям», — заявила в интервью основательница Manhattan Project Кэти Тай.

Компания Кэти Тай называется «Проект Манхэттен». По аналогии с тем, в рамках которого США создали свою атомную бомбу. Энтузиасты биотеха уверены: после космической, ядерной и других мировых гонок генная — следующая.

Иными словами, если каждый гражданин страны будет умнее, сильнее, выше ростом, его волосы будут светлее, глаза голубее — где-то это уже было! Правда, когда евгеника в прошлый раз была в моде, в ее основе лежала нацистская идеология. Сегодня хорошо забытые старые идеи возводят на фундаменте из технологических возможностей и больших денег.

