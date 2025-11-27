Путин пригласил Рахмона на саммит СНГ в Санкт-Петербурге

Фото: © РИА Новости/Александр Казаков

Президент РФ заявил, что на встрече будет создана программа для каждой из республик бывшего СССР.

Президент РФ Владимир Путин в ходе двусторонней встречи с главой Таджикистана Эмомали Рахмоном пригласил его в Санкт-Петербург на неформальный саммит СНГ.

«Мы вас ждем 21 декабря. Я уверен, что эта встреча будет приятной, полезной и содержательной», - сказал российский лидер.

Путин отметил, что на переговорах будет создана хорошая программа, посвященная каждой из национальных республик. Еще с советских времен у России сохранилось множество объектов культурной и исторической ценности, связанных со всеми народами бывшего СССР.

Рахмон также напомнил, что Путин в ходе государственного визита в Таджикистан 8 октября подарил ему книгу, связанную с историей таджикского народа. Президент РФ пообещал, что у России найдутся и другие элементы культурного наследия, которые будут интересны лидеру республики.

Ранее 5-tv.ru писал, что в ходе межпарламентской ассамблеи стран СНГ обсуждалось расширение сотрудничества России и Таджикистана.



