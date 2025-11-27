Форум по безопасности и планы по вооружению: итоги встречи лидеров стран-участниц ОДКБ

Фото, видео: © РИА Новости/Алексей Никольский; 5-tv.ru

С 1 января будущего года к России переходит председательство в Совбезе организации.

Одно из главных заявлений президента РФ: Владимир Путин предложил запустить масштабную программу оснащения коллективных сил современными образцами российских вооружений, доказавших свою эффективность в ходе боевых действий. Кроме того, Москва инициирует подготовку новой антитеррористической стратегии.

О чем еще говорили — расскажет наш корреспондент «Известий» Леонид Китрарь.

Третий день визита президента РФ Владимира Путина в Киргизию целиком и полностью посвящен ОДКБ. Лидеры пяти стран-участниц встретились в Бишкеке накануне в неформальной обстановке. Но уже сегодня официальное мероприятие.

Формат совета из года в год не меняется: сначала совещание в узком составе. Уже после — формат расширенный, в том числе и открытый для прессы.

«За прошедшее десятилетие организация договора о коллективной безопасности превратилась в авторитетную региональную структуру. ОДКБ надежно гарантирует безопасность и стабильность на евразийском пространстве, защищает суверенитет и территориальную целостность стран-участниц нашего объединения», — отметил российский лидер.

Перед сегодняшней встречей, как заявили лидеры стран, была проделана большая работа совета министров обороны, иностранных дел, комитета секретарей Совбеза организации. Но решения выносит только Совет глав государств.

Высший орган ОДКБ, Совет коллективной безопасности, собирается раз в год для подведения итогов и рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности организации. В 2025-м председателем была Киргизия, с 1 января эстафета переходит к России. Причем переходит, как говорил почти каждый участник встречи, в очень сложное время.

«С учетом геополитической напряженности, вполне логично, что на первый план выходят задачи продвижения коллективных интересов и инициатив стран-участниц ОДКБ на мировой арене. В этом контексте российская сторона предлагает провести в 2026 году в Москве в преддверии саммита ОДКБ международный экспертный форум, посвященный тематике формирования в Евразии архитектуры равной и неделимой безопасности», — заявил Владимир Путин.

Главный смысл существования ОДКБ — безопасность, поэтому на следующий год запланировано множество учений, в том числе спецслужб.

«Предлагаем запустить масштабную программу оснащения коллективных сил современными образцами российских вооружений и техники, доказавших свою эффективность в ходе реальных военных действий. И именно в этом ключе планируем организовать целый ряд совместных мероприятий по подготовке воинских частей и подразделений спецслужб. В их числе — очередные этапы регулярных учений „Взаимодействие“, „Эшелон“, „Поиск“. Полагаем, что отдельного внимания требуют вопросы развития авиационных сил организации и системы противовоздушной обороны», — отметил Путин.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко о вызовах, стоящих перед ОДКБ, говорил куда более категорично. Впрочем, Минск с трех сторон окружают откровенно враждебные страны.

«Кроме наращивания военного потенциала, наши соседи активно проповедуют политику изоляции и разделительных линий. Спектр широчайший, от незаконных санкций до закрытого неба и закрытых границ. В то же время, мы за диалог, и это демонстрируем в своей политике», — сказал президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Уже после завершения заседания и подписания всех документов, Владимир Путин остался в зале и почти десять минут общался с министрами обороны России и Белоруссии. О чем конкретно — неизвестно. Не исключено, что одной из тем беседы было размещение комплекса «Орешник» на территории соседней страны. Эти планы не раз озвучивались лидерами наших стран.

