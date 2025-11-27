Путин: между Россией и Таджикистаном растет товарооборот

Фото, видео: © РИА Новости/Александр Казаков; 5-tv.ru

Спецслужбы и министерства двух стран работают друг с другом.

Об угрозах безопасности сегодня говорят на саммите лидеров ОДКБ в Бишкеке. Кадры встречи президента РФ Владимира Путина с коллегой из Таджикистана.

«Все движется, правительства работают по всем приоритетным направлениям, товарооборот у нас подрастает, что самое главное. И по вопросам региональной безопасности мы с вами тоже в постоянном контакте. Понимаем, что происходит и на наших границах. Наши специальные службы, министерства, силовые министерства тоже работают друг с другом. Но, конечно, было бы грех не воспользоваться возможностью встретиться и переговорить с глазу на глаз по всем вопросам, которые представляют особый интерес как для Таджикистана, так и для России», — отметил Владимир Путин.

Ранее 5-tv.ru писал, что Россия в ходе председательства в Организации Договора о коллективной безопасности совместно с партнерами подготовит новую антитеррористическую стратегию. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на саммите ОДКБ в Бишкеке.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.