МИД РФ вручил ноту послу Польши о закрытии генконсульства республики в Иркутске
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Марианна Пронина
Перейти в Дзен
Есть новость?
Присылайте »
Мера стала ответной на отзыв властями страны согласия на российское консульское присутствие в Гданьске. Варшава утратит свое последнее дипломатическое учреждение такого уровня в России.
В МИД РФ послу Польши Кшиштофу Краевскому вручили ноту о закрытии генконсульства республики в Иркутске. Соответствующее заявление опубликовали на сайте ведомства.
«В МИД России был вызван посол Польши в Российской Федерации, которому вручена нота, уведомляющая, что российская сторона приняла решение об отзыве с 30 декабря 2025 года согласия на функционирование генерального консульства Польши в Иркутске», — отмечено в документе.
Из заявления следует, что мера стала ответной на отзыв польскими властями согласия на российское консульское присутствие в Гданьске с 23 декабря 2025 года.
Прекращение функционирования генконсульства в Иркутске оказалось последним из действующих до этого польских консульских учреждений на территории РФ.
До этого министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш выступил с обвинением России в якобы причастности к диверсии на железнодорожной дороге. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ответ на это заявил, что Москва посчитала бы странным отсутствие обвинений в свой адрес.
Ранее, писал 5-tv.ru, Польша закрыла последнее российское генконсульство.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.