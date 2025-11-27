МИД РФ вручил ноту послу Польши о закрытии генконсульства республики в Иркутске

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Марианна Пронина

В МИД РФ послу Польши Кшиштофу Краевскому вручили ноту о закрытии генконсульства республики в Иркутске. Соответствующее заявление опубликовали на сайте ведомства.

«В МИД России был вызван посол Польши в Российской Федерации, которому вручена нота, уведомляющая, что российская сторона приняла решение об отзыве с 30 декабря 2025 года согласия на функционирование генерального консульства Польши в Иркутске», — отмечено в документе.

Из заявления следует, что мера стала ответной на отзыв польскими властями согласия на российское консульское присутствие в Гданьске с 23 декабря 2025 года.

Прекращение функционирования генконсульства в Иркутске оказалось последним из действующих до этого польских консульских учреждений на территории РФ.

До этого министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш выступил с обвинением России в якобы причастности к диверсии на железнодорожной дороге. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ответ на это заявил, что Москва посчитала бы странным отсутствие обвинений в свой адрес.

Ранее, писал 5-tv.ru, Польша закрыла последнее российское генконсульство.

