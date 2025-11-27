Фото: www.globallookpress.com/Sebastian Gollnow

Риски и угрозы возрастают на периметре границ ОДКБ.

Политики стран Запада целенаправленно готовятся к войне, а на периметре границ Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) возрастают военные риски и угрозы. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на заседании ОДКБ.

Белорусский лидер отметил, что ситуация на западном фланге организации по-прежнему особенно напряженная, хотя там «должна сохраняться адекватная и стабильная ситуация». Он обратился к президенту России Владимиру Путину.

«Все вышеперечисленное в совокупности с агрессивной риторикой свидетельствует о том, что западные политики целенаправленно готовятся к войне. Не мы, Владимир Владимирович, готовимся к войне, а по всем фактам они», — сказал он.

Также Лукашенко сравнил нынешнюю обстановку с «осажденной крепостью».

До этого, 11 ноября, посол России в Германии Сергей Нечаев отмечал, что попытки создать архитектуру безопасности Европы без участия России и нанести ей стратегическое поражение бесперспективны и контрпродуктивны.

Во Франции в августе указывали на желание президента страны Эммануэля Макрона вести войну с Россией. Уточнялось, что французский лидер рассматривает нагнетание угрозы военного конфликта как обстоятельство, обеспечивающее его сохранение власти.

