Отдельно артистка выделяет женщин, которые занимаются только воспитанием детей и домашними заботами.

Все матери являются настоящими героинями. Об этом корреспонденту 5-tv.ru сказала певица Юлианна Караулова на премии «Блогема».

«Я считаю, что каждая мать — героиня, потому что каждый ребенок индивидуален. Бывают сложные дети, бывают дети, которые дают мамам отдохнуть. Но все равно — это, правда, большой труд, большая работа», — заметила артистка.

Отдельно она выделила тех женщин, что сидят дома и занимаются только воспитанием наследников и бытовыми заботами. По мнению Карауловой, тем, кто живет в таком режиме, сложнее, чем тем, у кого есть дела вне стен квартиры.

«Так ты хотя бы выходишь из дома, отвлекаешься, а тут ты на такой рутине постоянно сконцентрирован. И мне правда кажется, что это сложно», — подчеркнула исполнительница.

