Новые правила в киберспорте: россиян могут начать штрафовать за читерство

В России могут ввести штрафы за использование читов в играх

Эксперты настаивают на создании единой системы контроля, чтобы укрепить доверие к турнирам.

В России обсуждают возможность введения штрафов за использование нечестных методов в киберспорте. Об этом сообщают «Известия».

Предполагаемые меры направлены на повышение доверия к индустрии и создание условий, которые помогут привлечь в киберспорт больше инвесторов.

Согласно экспертным оценкам, которые имеются у депутатов, сейчас до 80% игроков используют различное читерское оборудование. В качестве противодействия этой практике предлагается устанавливать административные штрафы, сумма которых может достигать 30 тысяч рублей.

«Доверие — ключевой элемент: зрители должны быть уверены, что победу одержал тот, у кого лучше стратегия и реакция, а не кто применил читы», — заявил сенатор Артем Шейкин, комментируя инициативу.

По словам депутата, для того чтобы система наказаний работала эффективно, необходимо разработать единый регламент проверки на наличие читов, порядок фиксации нарушений, а также способы защиты прав киберспортсменов и процедуру подачи апелляций.

Контроль за исполнением такого регламента предлагают возложить на Минспорт, профильные федерации, организаторов турниров, команды, игроков и их спонсоров.

