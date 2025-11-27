Почему исчезли кольца Сатурна: редкое явление можно увидеть с Земли

Фото: 5-tv.ru

На его дуги повлияли другие планеты.

Если сейчас направить телескоп на Сатурн, можно заметить, что его легендарные кольца выглядят иначе обычного. Как объясняет британский астрофотограф Дэмиан Пич, планета остается впечатляющим объектом наблюдений — но именно сейчас кольца окажутся почти невидимыми. Об этом сообщает New York Times.

Это связано с тем, что Земля и Сатурн выравниваются в так называемой плоскости колец: ультратонкие ледяные дуги становятся строго «ребром» к наблюдателю и практически исчезают. Полного «исчезновения» на этот раз не произойдет, но в прошедшую субботу ширина видимой части колец сократилась до менее чем 1%, а затем вновь начала увеличиваться. Следующая возможность увидеть полное пересечение появится только в 2038 году.

Почему кольца «пропадают»

Эффект связан с наклоном оси Сатурна и особенностями орбит. Планета делает оборот вокруг Солнца почти за 30 лет, и в определенные моменты угол между Землей и кольцами сводится к минимуму. Тогда кольца кажутся то широкими, то тонкими, а во время пересечения плоскости — исчезающими.

Такие группы пересечений происходят раз в 13–16 лет, но не всегда видны. В 2024 году одно полное пересечение уже было — но Сатурн находился слишком близко к Солнцу, и наблюдать его было невозможно. Аналогичная ситуация была в 2009-м. Последние случаи, которые удалось увидеть с Земли, пришлись на 1995 и 1996 годы.

Как это воспринимали первые астрономы

Эффект исчезающих колец озадачил Галилео Галилея еще в XVII веке. В 1610 году он наблюдал Сатурн с помощью собственного примитивного телескопа и решил, что у планеты есть два «боковых тела». Позже кольца «пропали» из поля зрения, вновь появились, изменили форму, и Галилей предполагал, что видит «уши».

Лишь в 1659 году голландский ученый Христиан Гюйгенс понял, что вокруг Сатурна расположены кольца — первые известные человечеству.

Что изучат ученые сейчас

Астрофизик Филип Николсон из Корнелла и его команда будут наблюдали редкое сближение при помощи телескопа «Джеймс Уэбб». Поскольку яркие кольца почти исчезли из-за перспективы, это создало идеальные условия для изучения тусклого электронного кольца Сатурна, связанного с ледяными шлейфами спутника Энцелада.

Ученые надеялись обнаружить отраженный свет, содержащий атомы углерода, что усилило гипотезу о возможной жизни в подповерхностном океане Энцелада.

