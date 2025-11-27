Почему исчезает желание: три главных врага либидо

Фото: www.globallookpress.com/ IMAGO/Zoonar.com/Dmitrii Marchen

Сексолог рассказала о причинах снижения интереса к интимной близости.

Есть физические, психологические и социокультурные причины, в силу которых человек может утратить интерес к интимной близости. Об этом Lenta.ru рассказала сексолог, директор центра семейного образования Милана Соколова.

Среди телесных недугов, снижающих либидо, — хронические болезни и изменения в выработке гормонов. В частности, такая проблема может возникнуть, если у мужчины не хватает тестостерона, а у женщины — эстрогена. Кроме того, падение интереса к сексу могут вызывать определенные лекарства, а также менопауза у женщин и эректильная дисфункция у мужчин.

Распространенные психологические причины снижения либидо — депрессия, недостаток эмоциональной связи между партнерами, тревога и низкая самооценка. Стресс, испытываемый на работе или в других сферах, влияет на качество половой жизни, объяснила Соколова.

Среди социокультурных причин падения либидо — общественные установки и моральные ограничения. В частности, если в среде, в которой живет человек, принято табуировать секс, это может создавать напряжение и чувство стыда, в итоге снижая сексуальное влечение.

Социальные стереотипы о половых отношениях также могут отбить желание интимной близости, отметила эксперт. Если человек поддерживает укоренившуюся в обществе установку о том, что с возрастом влечение должно угасать, то в итоге это становится «самосбывающимся пророчеством». Кроме того, создав в своей голове идеальную картинку отношений, человек может разочароваться и потерять интерес к партнеру, когда она не совпадет с реальностью.

