«Этические гарантии»: российским дзюдоистам разрешили выступать под флагом РФ

Фото: © РИА Новости/Александр Кондратюк

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Первым международным соревнованием для наших атлетов станет турнир Большого шлема по дзюдо 2025 в Абу-Даби.

Исполком Международной федерации дзюдо (IJF) вернул право российским атлетам выступать под флагом РФ. Сообщение об этом было опубликовано на сайте организации.

«Решение восстановить полное национальное представительство отражает уверенность IJF в своих этических гарантиях, а также в силе и честности спорта. Таким образом, Исполнительный комитет IJF проголосовал за то, чтобы российские спортсмены вновь выступали под своим национальным флагом, с гимном и эмблемой», — говорится в публикации.

В федерации также подчеркнули, что спорт должен оставаться мостом, который объединяет людей даже в сложных и конфликтных ситуациях. Поэтому IJF не хочет допустить дискриминации. К тому же атлеты из России всегда были одними из сильнейших мировых дзюдоистов, и их полноценное возвращение «обогатит конкуренцию на всех уровнях».

Ближайшим международным соревнованием, где наши спортсмены смогут выступить под флагом РФ, станет турнир Большого шлема по дзюдо 2025 в Абу-Даби. Состязание будет проходить с 28 по 30 ноября.

Ранее 5-tv.ru писал о том, в 2025 году борцы из РФ завоевали 81 медаль на чемпионатах мира и Европы.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.