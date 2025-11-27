Путин: ОДКБ разработает новую антитеррористическую стратегию

Фото: © РИА Новости/Александр Казаков

Россия и ее партнеры будут и дальше делать все необходимое для противодействия экстремизму и терроризму.

Россия в ходе председательства в Организации Договора о коллективной безопасности совместно с партнерами подготовит новую антитеррористическую стратегию. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на саммите ОДКБ в Бишкеке.

Москва будет и дальше стремиться сделать все необходимое для дальнейшего решительного противодействия экстремизму, совместно с партнерами выявлять и ликвидировать международные террористические группировки и их ячейки, а также пресекать их каналы финансирования, отметил Путин.

Ранее 5-tv.ru писал, что президент РФ предложил создать масштабную программу перевооружения сил ОДКБ российским оружием. Он отметил, что вооружение России уже показало свою эффективность в практическом применении.

Саммит ОДКБ проходит при участии лидеров пяти стран — России, Белоруссии, Киргизии, Казахстана и Таджикистана. В ходе переговоров намечаются приоритетные направления дальнейшего развития сообщества и поднимаются актуальные вопросы региональной и международной повестки дня.

