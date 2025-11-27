Героическая комедия на большом экране: фильм «Есть только МиГ» вышел в широкий прокат

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

Картина посвящена подвигу советских людей на Великой Отечественной войне.

Легендарный МиГ-3 на один вечер сделал остановку у стен столичного кинотеатра «Октябрь». Именно этот белоснежный самолет стал героем фильма «Есть только МиГ», премьера которого прошла в столице. Но история, впрочем, не о самолетах, а о великом подвиге советских людей — отважных, честных и не теряющих способность мечтать.

О том, как снимали эпичные боевые сцены и какие страхи актерам пришлось преодолевать на площадке, корреспондент «Известий» Илья Аникеев расскажет.

Новый Арбат. Белокрылый истребитель. На красной дорожке — звезды российского кинематографа.

«Все, что касается этих двух человек, каждая встреча — это миг счастья и еще и профессионального везения», — поделился актер театра и кино Федор Добронравов.

«Есть только МиГ» — кино, которое интересно всем. Премьера собрала зрителей разных поколений.

Действия фильма переносят в 1944-й год. Лето. Канун операции «Багратион», цель которой — освобождение Белоруссии и разгром фашистской группы армий «Центр». И пока советские части готовятся к масштабному наступлению, в блиндаже на одном из ложных аэродромов личный состав разрабатывает локальную стратегию по дезориентации противника.

Ввести врага в заблуждение и вызвать огонь на себя. Если получилось — задача ложного аэродрома выполнена.

Командиром такого бутафорного воинства назначают боевого летчика Поливанова. После тяжелого ранения его почти списали, но душой он так и остался в небе.

«Всегда интересно наблюдать за машинами, за полетами, мне кажется, это то, что захватывает дух. После девятого класса у меня были планы поступить в летное училище на Алтае, которое находится в городе Барнауле, но из-за травмы позвоночника, по своей молодости, этого не случилось», — отметил актер, исполнитель роли Ивана Поливанова в фильме «Есть только МиГ» Даниил Попов.

В лесной чаще Поливанов находит обломки сбитого истребителя МиГ. Поднять забытую машину под облака для героя — все равно, что снова вернуть себе крылья.

«Очень честное с точки зрения интонации, очень живое с точки зрения непридуманных, а живых героев — молодых людей, которые и тогда, и сегодня воюют за Родину», — рассказал режиссер-постановщик фильма «Есть только МиГ» Александр Жигалкин.

Военная тематика не помешала сценаристам насытить ленту юмористическими эпизодами и отнести фильм к жанру героической комедии.

Сцены воздушных дуэлей снимались в павильонах с помощью новейших LED-экранов. Постановщики стремились достоверно показать исторические события.

«Это были настоящие МиГи, настоящие самолеты, которые поднимали на кронштейны высоко. Мгновенно собираешься и вживаешься во всю эту историю, когда мимо тебя летят пули, дым, качается самолет», — рассказала исполнительница роли Ольги Ямщиковой в фильме «Есть только МиГ» Светлана Антонова.

Бои на виражах, взрывы и погони на земле, шпионские интриги и первая любовь. На все это есть только миг.

«Особенно будет интересно посмотреть это детям, потому что там нет кровищи, там нет псевдоголливудских, не нужных нашему кино спецэффектов», — отметил исполнитель роли капитана Калугина в фильме «Есть только МиГ» Антон Батырев.

По своему духу фильм близок советскому кинематографу с пронзительными сценами о подвиге людей на войне.

«Кто-то уже контуженный, кому-то уже тяжело воевать, их уже комиссуют, но людям настолько хочется быть полезными своей Родине», — рассказал исполнитель роли ефрейтора Сердюкова в фильме «Есть только МиГ» Алексей Шевченков.

Фильм «Есть только МиГ» снят при участии «НМГ Кинопрокат», входит в холдинг Национальной Медиа Группы.

«От кого и какую жду реакцию — прежде всего, у людей молодых. Вот ребята 15, 16, 17 лет посмотрят кино и скажут, понравилось оно им или нет», — рассказал генеральный продюсер фильма «Есть только МиГ» Игорь Угольников.

Героическая комедия — уже на широком экране!

