Экипаж корабля «Союз МС-28» дважды выйдет в открытый космос во время миссии на МКС

На Байконуре завершаются последние приготовления перед стартом ракеты.

Совсем немного остается до старта новой космической экспедиции. На Байконуре завершаются последние приготовления. Основной и дублирующий экипажи корабля «Союз МС-28» уже покинули гостиницу.

На космодром испытателей провожали поклонники, а также родные и близкие. По традиции, церемония проходила под песню «Трава у дома». Впереди — посадка в корабль и долгожданный полет на МКС.

Космонавты пробудут на орбите 242 дня. За это время они должны провести более 40 научных экспериментов и дважды выйти в открытый космос. Во время одной из таких миссий будет установлена уникальная аппаратура, которая поможет получить абсолютно новые данные о Солнце.

Ранее 5-tv.ru писал, что в космос отправятся космонавты «Роскосмоса» Сергей Кудь-Сверчков и Сергей Микаев, а также астронавт Кристофер Уильямс.

«Союз МС-28» впервые в истории пилотируемой космонавтики был украшен рисунками детей, борющихся с онкологией

