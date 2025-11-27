Студентку разорвали на куски три собаки, за которыми она присматривала

Фото: 5-tv.ru

Девушка погибла за несколько месяцев до окончания университета.

В Техасе три питбуля разорвали на части студентку, которая присматривала за ними. Об этом сообщает People.

Мать девушки рассказала, что переживает боль, которую не считала возможной, ведь ее активная, открытая миру и свободолюбивая дочь погибла в результате внезапной жестокой атаки животных.

Женщина поделилась, что ее дочь была на финальном этапе обучения по программе дошкольного образования и уже нашла свое призвание — работать с маленькими детьми. Студентка успела проработать с учениками первых-третьих классов, которые ее искренне любили. Мать также отметила, что ее дочь воплощала тепло, легкость, доброту, а ее жизнерадостность вдохновляла окружающих.

На место происшествия прибыли полицейские. Во дворе дома они обнаружили изувеченное тело студентки. Когда один из офицеров попытался оказать помощь, собака бросилась на него. Правоохранителю пришлось открыть огонь. Выстрелом он убил одного из питбулей.

Звук напугал остальных собак, что позволило полицейскому вытащить девушку с заднего двора. Однако вскоре после этого она умерла от полученных ранений. Заместитель шерифа, открывший огонь, получил легкие травмы и был доставлен в больницу.

