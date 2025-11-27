«И снится нам»: космонавтов проводили на запуск «Союза МС-28» под пение фанатов

Космонавты вышли на старт ракеты «Союз МС-28» под песню «Трава у дома»

Фото, видео: Telegram/Роскосмос/roscosmos_gk; 5-tv.ru

Ночь перед полетом космонавты провели в гостинице «Россия».

Российских космонавтов проводили на старт космического корабля «Союз МС-28» под песню «Трава у дома» группы «Земляне». Об этом сообщил корреспондент «Известий» Игорь Капориков.

Перед полетом астронавты переночевали в гостинице «Россия», позавтракали с глотком шампанского и традиционно расписались на дверях номера. На улице их уже ждали родные и близкие, а также сотни поклонников, исполнивших известную песню а капелла.

Пуск ракеты состоится 27 ноября в 12:28 по московскому времени. На борту — космонавты «Роскосмоса» Сергей Кудь-Сверчков и Сергей Микаев, а также астронавт Кристофер Уильямс. На Международной космической станции они пробудут восемь месяцев, проведя более сорока научных экспериментов и два выхода в открытый космос.

«Союз МС-28» впервые в истории пилотируемой космонавтики был украшен рисунками детей, борющихся с онкологией — борт ракеты покрыт произведениями ребят из 14 стран и 50 российских городов. Некоторые из них посетили космодром Байконур, где состоится пуск.

