«Должны общаться»: Валерия и Иосиф Пригожин о работе с молодыми артистами

Артисты считают, что творческий диалог между поколениями очень важен.

Народная артистка РФ Валерия и музыкальный продюсер Иосиф Пригожин рассказали изданию Super о своем сотрудничестве с молодыми артистами Травма и Lida. Недавно исполнители представили обновленную версию хита «Самолет», и на премии «Блогема» супруги поделились впечатлениями от совместной работы.

«Очень милые, что я могу сказать. Классные, профессиональные. Очень у нас все слаженно, хорошо (получилось. — Прим. ред.)», — рассказала Валерия.

Певица подчеркнула, что не любит навешивать ярлыки на молодых музыкантов и всегда открыта к новым жанрам и творческим экспериментам. Иосиф Пригожин со своей стороны отметил важность взаимодействия представителей разных возрастных групп.

«Молодежь и взрослые люди должны общаться друг с другом, обмениваться опытом, знаниями, какими-то своими культурными фишками», — поделился продюсер.

Ранее, писал 5-tv.ru, Пригожин поделился мнением о том, что секрет долголетия народной артистки СССР и композитора Александры Пахмутовой заключается в особом тепле ее характера, искренней доброте и уважении к людям.

Пригожин вспомнил знаменитое высказывание Майи Плисецкой об «истинном величии» и отметил, что эти слова полностью отражают личность Пахмутовой. По его словам, композитор всегда оставалась человеком, которому чужда зависть, и именно это качество на протяжении всей жизни определяло ее отношение к окружающим.

