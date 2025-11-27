Трамп назвал актом террора стрельбу по нацгвардейцам у Белого дома

Фото: Reuters/Nathan Howard

Президент США намерен ужесточить контроль над мигрантами, прибывшими в страну в годы правления Джо Байдена.

Стрельба по представителям национальной гвардии США у Белого дома — это акт террора и преступление против человечности. Такое заявление сделал американский лидер Дональд Трамп. Он также отметил, что сотрудники министерства внутренних дел (МВД) уже установили, кто виновен в инциденте — нападавший прибыл в страну из Афганистана в 2021 году. Тогда Соединенными Штатами еще руководил Джо Байден.

По мнению Трампа, с этого момента и дальше американские правоохранители и другие ведомства должны контролировать потоки мигрантов с особой тщательностью. Каждый проступок будет зафиксирован и квалифицирован соответствующим образом. Преступления нужно пресекать до их совершения, уверен президент.

«Теперь мы должны проверить всех прибывших в нашу страну из Афганистана при Байдене», — сказал Трамп.

Американский лидер назвал случившееся в Вашингтоне «чудовищной атакой из засады». Он подчеркнул, что власти не станут терпеть подобных действий со стороны нелегальных мигрантов. Они, по словам президента, являются главной угрозой для государства, и эта угроза вновь проявилась в ходе атаки. Для контроля обстановки в столицу Штатов дополнительно направлены 500 военнослужащих.

Как сообщают журналисты The New York Times, напавшему на нацгвардейцев 29 лет, и он приехал в США в рамках программы администрации Байдена «Приветствие союзников». Она предполагает допуск граждан Афганистана после вывода с территории государства американских войск и возвращения к власти талибов.

Источники ABC News в правоохранительных органах заявили, что мужчину зовут Рахманулла Лаканвал. Примечательно, что он подал заявление на предоставление убежища в прошлом году, но получил положительное решение только в 2025-м — к тому моменту у власти уже была администрация Дональда Трампа.

Стрельба произошла около 22:15 по московскому времени. Пулевые ранения получили двое военнослужащих, мужчина и женщина. Губернатор Западной Вирджинии Патрик Морисси спустя некоторое время заявил, что оба скончались, принес соболезнования близким, но потом исправился и оправдался — что получает «противоречивые данные». Позже Трамп охарактеризовал их состояние как критическое.

Стрелявший в нацгвардейцев также тяжело ранен. Президент пообещал ему быстрое правосудие.

