«Это неизбежно»: Валерия рассказала об использовании ИИ в музыке

Фото, видео: www.globallookpress.com/Komsomolskaya Pravda; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Артистка призналась, что раньше пели только те, кто умел это делать.

Использование искусственного интеллекта в музыке неизбежно. Такое мнение корреспонденту 5-tv.ru озвучила народная артистка РФ Валерия на премии инфлюенсеров «Блогема».

«Это правда неизбежно. Когда мы начинали, мы песни записывали, у нас даже не было монтажа. Две склейки на всю песню. „Автотюна“ не было», — поделилась артистка.

Кроме того, Валерия заявила, что раньше пели только те, кто правда умел это делать. Однако с развитием технологий в музыкальной сфере становится все больше тех, кто полагается на достижения технического прогресса больше, чем на собственный талант и усердие.

«Как ты спел, так ты спел. Кто не умел петь, они просто не пели», — отметила певица.

Ранее певица выпустила свой 19-й альбом, который получил название «Исцелю». Сама артистка призналась, что пластинка может стать последней в ее карьере. Однако Валерия поспешила успокоить фанатов — она продолжит записывать песни, но полноценных дисков уже не будет.

К тому же в середине октября стало известно, что композиция Валерии «Исцелю» из одноименного альбома вошла в лонг-лист американской музыкальной премии «Грэмми». Из этого списка академики будут выбирать песни в разных номинациях. Таким образом, Валерия может стать первой русскоязычной певицей, которая получит эту престижную премию.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что впервые в истории созданная ИИ песня возглавила чарт Billboard.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.