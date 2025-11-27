На Пятом канале акция «День добрых дел» для 9-летней Таисии

Фото, видео: 5-tv.ru

У девочки острый лимфобластый лейкоз.

Усидчивости Таисии не занимать. Штришок за штришком оживают портреты длинноволосых принцесс. Бусинка за бусинкой сплетаются браслеты. Они, словно обереги, которые Тася плетет для себя и для других детей. Один маленький синяк на щеке перевернул ее жизнь. Родной город, школа, танцы, вокальный кружок – все это осталось за стенами больницы.

«Доктор-хирург, который вырезал эту опухоль, сказал, что у нас злокачественная опухоль и нас… не могу… спустя неделю положили в онкологическое отделение», – рассказывает Юлия Мишарина, мама Таисии.

Мама Таисии – педагог начальных классов. Но теперь занимается только с дочерью – в перерывах между обследованиями и курсами химиотерапии.

У девочки острый лимфобластный лейкоз. Врачи сделали все, чтобы добиться ремиссии. Совсем не детские усилия прилагает и сама Таисия – противогрибковые препараты, таблетки, постоянное хождение в маске. А еще у Таси строгая диета. Это непросто – она очень любит готовить.

Сейчас после нескольких курсов химии ремиссия сохраняется, но состояние это очень хрупкое. Нужна пересадка костного мозга.

«У Таисии такой лейкоз, который требует трансплантации в первой ремиссии. Рецидив очень сложно будет лечить. И риск развития этого рецидива очень высокий», – говорит заведующий отделением онкогематологии НИИ детской онкологии, гематологии и трансплантологии имени Р.М. Горбачевой Кирилл Екушов.

Врачи приступили к примерке специального каркаса, который будет удерживать Тасю во время курса лучевой терапии.

«Все ее тело получит требуемую дозу радиации, чтобы уничтожить как все опухолевые клетки, находящиеся в ее организме, так и клетки собственного костного мозга», – поясняет заведующий отделением лучевой терапии МИБС Алексей Михайлов.

Дальше их место займут донорские клетки костного мозга, чтобы болезнь окончательно отступила.

Курс лечения стоит 1 797 600 рублей. Мама воспитывает Тасю одна. И они рассчитывают на нашу с вами поддержку.

У Таси уже много планов. Для начала – снова танцевать, петь и непременно увидеться с бабушкой. А в будущем она мечтает много общаться с людьми. Не прочь поработать официантом – это, уточняет, для души. А вообще, решила стать медсестрой. Но сначала надо победить болезнь.

Помогите сейчас! Завтра будет поздно.