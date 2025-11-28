«Их права нарушены»: жители поселка в Томской области остались без кедрового леса

Фото, видео: 5-tv.ru

Доступ к нему перекрыл местный предприниматель, уверяя, что все сделал по закону.

Предприниматель из Томской области присвоил себе лес. Более шести гектаров территории, сплошь покрытой кедрами, раньше были доступны всем. Теперь по периметру — металлический забор. Местные жители пытаются восстановить справедливость. Они собирают подписи и привлекают внимание властей. Чиновники уверяют: все по закону. Кто прав, а кто виноват — разбирался корреспондент «Известий» Владислав Тамошаускас.

Рядом с вековыми кедрами растут металлические столбы — холодные и чужие. Они буквально отделили людей от леса, который всегда был неотъемлемой частью их жизни.

«Собирать здесь ягодку, шишечку, и просто отдохнуть. А теперь получается, что мы не сможем сюда зайти. Будем смотреть через сетки, как он пользуется нашей землей», — возмутились местные жители.

Теперь, подходя к знакомым тропинкам, люди останавливаются перед железным забором и не могут понять, как могло случиться, что лес, который они считали общим и защищенным, вдруг перестал им принадлежать.

Несколько лет назад участок рядом с поселком Малое Протопопово площадью более шести гектаров, сплошь покрытый кедрами, передали в аренду частному лицу — Игорю Егоренкову, формально — для развития спортивной инфраструктуры.

Здесь обещали сделать маршруты для активного отдыха, установить небольшие спортивные площадки, но за все это время в лесу выросли только забор и неприметный сарай.

«У меня средний ребенок спрашивал: а где мы теперь будем гулять, мама? Где мой ребенок будет гулять? Вы же понимаете, что вы говорите красивые слова, но это все неправда», — сказала местная жительница Александра Веселова.

Сарай так стоял многие годы — закрытый и пустой. Зато именно он позволил перевести землю в собственность. В 2019 году администрация Мирненского сельского поселения уже продала Егоренкову кедровый лес как обычную землю. Чиновники уверяют: все по закону и права людей не нарушены.

Кому тогда хотел ограничить доступ новый хозяин, раз начал ставить по периметру заборы, не ясно. Жители признаются: никто и представить не мог, что такое возможно. Ведь очевидно, что лес с кедрами должен относиться к лесному фонду и быть федеральной собственностью. Но документы оказались подписаны, и новый владелец вскоре заявил о своих правах.

«Я же несу достаточно серьезные затраты по ее владению, как собственник. Я должен что-то здесь делать. У нее назначение коммерческое. Здесь можно построить базу отдыха, эко-деревню. Все, что с этим связано. Все, что связано с активным отдыхом на природе», — заявил собственник участка Игорь Егоренков.

Не исключено, что огромный участок земли и вовсе могут раздробить на куски, продать заново и застроить. Под топоры и пилы уже попали пихты: якобы стволы мешали корректно установить те самые металлические столбы.

В некоторых регионах сибирский кедр занесен в Красную книгу и находится под охраной. В Томской области эти пушистые деревья не имеют особенного статуса. Более тысячи стволов оказались в частной собственности и могут быть вырублены практически без контроля.

В собственности нового землевладельца оказалась и единственная дорога, по которой жители добирались к своим домам.

«Это тоже его собственность! А нам он оставил вот столько, только боком пройти. У нас вот ворота, все как надо. Трактор заходит, чтобы вспахать огород, дрова завезти, назем завезти», — рассказала жительница деревни Малое Протопопово Любовь Король.

Сейчас люди собирают подписи, пишут обращения, добиваются внимания властей.

«Здесь нужно будет проверять, а не была ли допущена ошибка при образовании участка о котором идет речь, где граждане считают, что их права нарушены. И насколько правильно он был отнесен к землям иных категорий. Не произошла ли умышленная или техническая ошибка», — отметила юрист Марина Ненарокова.

Томская прокуратура уже провела проверку и пришла к выводу, что муниципалитет продал участок незаконно. Земля с кедрами досталась бизнесмену без торгов, основанием для отчуждения территории послужило возведение на нем нежилого здания. Оспорить сделку планируют через суд.

