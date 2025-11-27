Фото, видео: Алексей Коновалов/ТАСС; 5-tv.ru

Морпехи сражаются на самых ответственных участках СВО.

Те, кто стоит на страже наших морских рубежей, сегодня отмечают профессиональный праздник. Именно в этот день 320 лет назад Петр Первый издал указ о формировании первого полка морских солдат. В наше время «черные береты» — это элитный род войск, один из самых боеспособных. Бойцы подразделений сражаются на самых ответственных участках спецоперации, где показывают пример храбрости и стойкости. Корреспондент «Известий» Татьяна Симоненкова расскажет.

Сумская область. Бойцы группировки «Север» продолжают расширять буферную зону вдоль Курского приграничья.

Вот как сейчас выглядит полоса безопасности. Взяв под контроль поселок Варачино, наши войска выровняли фронт, выстроив крепкую оборону.

Несколько раз противник пытался контратаковать в районе соседнего села Алексеевка, но, не добившись успеха, отступил, понеся большие потери. Теперь боевики стараются лишний раз не высовываться из блиндажей, чтобы не привлекать внимание наших дронов-камикадзе.

А это уже российские бойцы 810-й бригады морской пехоты, одно из самых ударных подразделений. Недаром противник предпочитает не вступать с ними в прямой контакт. Опасаясь, обходят стороной.

Год назад в Курской области морпехи приняли один из самых мощных ударов во время вторжения ВСУ, остановив врага в нескольких десятках километров от атомной электростанции, куда рвались боевики.

Все время Курской операции 810-я вела ожесточенные бои на самых горячих участках фронта, окончательно освободив Курскую область. С чем морпехов лично поздравил верховный главнокомандующий Владимир Путин.

Боевой путь 810-й начался еще в Мариуполе. Морпехи зачищали «Азовсталь», выбивали боевиков из Волновахи и Бердянска, обороняли Работино, Энергодар и Запорожскую АЭС. Бойцы бригады 990 раз были удостоены ордена Мужества.

Сейчас морпехи продолжают бои уже на территории Сумской области. В курском приграничье легендарные морпехи непрерывно готовят штурмовиков, которые расширяют буферную зону в Сумской области. Сейчас на полигоне отрабатывают действия боевой тройки с отходом при поддержке пулеметчика.

Слаживание проходит в обстановке, приближенной к реальной. Действия отработаны до автоматизма. Бойцы понимают друг друга без слов.

«Саныч» — подполковник уголовного розыска на пенсии, пришел в бригаду добровольцем.

«Для меня это большая честь. Я наслышан, как от знакомых, соответственно, как от родственников, что 810-я бригада является одной из самых, скажем так, перспективных, лучших бригад на территории РФ. И очень приятно, соответственно, находиться в ее составе. Я уверен и обещаю, что не подведу и выполню задачу в полном объеме», — рассказал заместитель командира отделения штурмовой группы с позывным «Саныч».

«Писарь» попал в бригаду по распределению, после мобилизации. Быстро проявил себя на поле боя и уже через год был определен в расчет ударных беспилотников.

«Например, если мы берем трофейные дроны, их можно пересобрать под свое оборудование и отправить обратно противнику его же, так скажем, снаряд. FPV — это у нас сейчас самый главный боеприпас. Это наша малая авиация, в принципе, очень большое количество задач можно ими выполнять. В первую очередь — это поражение, конечно же, то есть использовать как камикадзе, в один конец. Можно работать сбросами, то есть этот дрон, получается, многоразовый. Отвозим боеприпас, сбрасываем и возвращаем его назад. Также сейчас большую роль он выполняет в доставке провизии», — рассказал инструктор с позывным «Писарь».

Теперь грязи не боятся еще и «Уланы». Это фронтовые внедорожники, которые были созданы для быстрой доставки подразделений на передовую или эвакуации в условиях сезонного бездорожья.

Морпехи выполнят приказ любой ценой, потому что за их спинами — Россия и вековые традиции отстаивать интересы своей страны. Неслучайно их девиз — «Где мы — там победа».

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.