Число погибших при пожаре в Гонконге увеличилось до 44 человек

В больницах оказались сотни пострадавших, 45 из них — в тяжелом состоянии.

Масштабный пожар (один из крупнейших в истории КНР) в жилом комплексе Ван Фук в районе Тай По в Гонконге унес, по последним данным, 44 жизни, и количество жертв может возрасти. Как сообщили журналисты газеты South China Morning Post, еще 279 человек числятся пропавшими без вести, сотни пострадали и попали в больницы. В числе десятков госпитализированных 45 пребывают в тяжелом состоянии. Среди погибших есть как минимум один пожарный.

Огонь в четырех из семи горящих блоков высотных зданий уже взяты под контроль, спасатели продолжают искать выживших на нижних этажах. Из-за высокой температуры внутри обследование верхних этажей затруднено. Люди могут оказаться заблокированными в собственных квартирах. В общей сложности в высотках проживали не меньше пяти тысяч человек, но многих уже успели эвакуировать.

Пожар в жилом в районе стал самым смертоносным в Гонконге со времен Второй мировой войны. С июля 2024 года восемь жилых кварталов проходили ремонт, строители использовали бамбуковые строительные леса и защитные сетки. Однако на территории были обнаружены и пенопластовые материалы, из-за которых, предположительно, огонь распространился необычайно быстро. Чтобы определить точную причину возгорания, правительство проведет расследования, включая уголовные.

О пожаре стало известно 26 ноября. Пресса сообщала об эвакуации примерно 700 человек, их разместили в пунктах временного проживания. Сообщение о возгорании поступило в 14:51 по местному времени, к 18:22 уровень опасности был повышен до самого высокого. По одной из версий, огонь начал распространяться с внешних строительных лесов одного из зданий, после чего из-за ветра перекинулся на соседние. К комплексу были направлены около 200 пожарных машин и 800 пожарных, а также 100 бригад скорой помощи.

