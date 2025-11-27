Какой будет магнитная буря 27 ноября: подробный прогноз и методы защиты

Фото: 5-tv.ru

В ноябре 2025 года метеозависимым людям живется непросто, но есть способы сгладить воздействие солнечной активности.

Конец ноября тяжело дается метеозависимым жителям Земли — из-за вырвавшейся из корональной дыры солнечной плазмы геомагнитная обстановка снова ухудшилась. 27 числа ожидается новая магнитная буря, сообщают журналисты URA.RU со ссылкой на данные Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ) Российской академии наук (РАН).

Накануне, 26 ноября, наблюдались высокие скорости солнечного ветра, примерно в два раза превышающие норму, что привело к возмущению магнитного поля и переросло в магнитную бурю. Это процесс также усилил полярные сияния в северных и северо-западных регионах, но из-за облачности увидеть их было трудно. 27 ноября геомагнитная обстановка также будет активной. Уровень возмущения магнитосферы составит 4–8 баллов по шкале Kp. Вероятность бури оценивается в 56%, повышенной возбужденности магнитосферы — 35%, спокойного дня — 9%.

Атмосферное давление в столице России 26 ноября достигнет 762 миллиметров ртутного столба — это незначительное превышение нормы. Однако гипертоники и пациенты с вегето-сосудистой дистонией при таких показателях могут испытывать небольшую головную боль, слабость, учащенное сердцебиение. В Санкт-Петербурге давление составит 750 миллиметров ртутного столба, слегка пониженное, что привычно для жителей города. Как следствие, вероятны сонливость, упадок сил, головная боль и ухудшение самочувствия у людей с гипотонией.

Магнитные бури в конце ноября и декабре 2025 года

Следующие два дня уровень возбуждения магнитосферы достигнет 4 баллов, что сопоставимо с оранжевым уровнем опасности. И только 29–30 ноября показатели снизятся до зеленого уровня, что эквивалентно 2 баллам. В этот период магнитные бури уже маловероятны, а значит, метеозависимые люди почувствуют облегчение.

В начале декабря уровень будет колебаться от 2 до 3 баллов, а 5–6 декабря индекс поднимется до 4-5 баллов. В эти дни кратковременные геомагнитные всплески возможны в северных регионах. Середина месяца ожидается спокойной, без бурь. 21–22 декабря прогнозируется оранжевый уровень опасности, 23–24 декабря грянет полноценная магнитная буря, к 25-му ситуация нормализуется.

Влияние магнитных бурь на здоровье и методы защиты

Кардиолог Марина Орлова сообщила URA.RU, что геомагнитные бури наиболее опасны для ослабленного организма — стресс дезориентирует нервную систему. Последствиями могут стать спазмы сосудов, скачки давления, головокружения, мигрени, бессонница и неврозы, замедление капиллярного кровотока и повышение риска тромбообразования. В зоне риска люди с болезнями сердца и сосудов, пережившие инфаркт или инсульт, страдающие аритмией, атеросклерозом, хроническими недугами. Смертность таких пациентов в периоды магнитных бурь возрастает на 10-20%.

Меньше других подвержены влиянию бурь молодые и активные люди, а еще те, кто не следит за прогнозами. Если человек не ждет беды и не тревожится из-за этого, стресс не провоцирует приступы и обострения. Остальным стоит проконсультироваться с врачом и соблюдать рекомендации: принимать соответствующие заболеванию препараты, избегать чрезмерных физических нагрузок, нормализовать питьевой режим и исключить обезвоживающие и возбуждающие напитки — кофе, крепкий чай, энергетики. Также стоит придерживаться легкой диеты, отказаться от сигарет и спиртного. И, конечно, не паниковать, ожидая худшего!

