«За него не держись»: звезды на красной дорожке военной комедии «Есть только МиГ»

Пресса ожидала повстречать на премьере про летчиков отважных звезд… А вот скрыть боязнь высоты не смогли и больше половины из них!

Эх, кинопоказ «Есть только МиГ» в «Октябре» так и предвещал, что все будут снова напевать давно забытые строчки: «Призрачно все, в этом мире бушующем, есть только миг…» Но, увы, создатели картины забрали это право.

«МиГ — это самолет. Нет, песни из фильма „Земля Санникова“ не будет!» — сказал еще на пороге режиссер Александр Жигалкин.

Комок грусти хоть и успел пробраться в душу, но искренность на этом светском рауте растопила все! Ведь на красной дорожке сначала ждали звезд под маской «отважных летчиков», а встретили тех, кто не боится признать, что не сбылась мечта, что есть фобии, что вся жизнь — это тысячи «мигов», где каждый — это риск!

Почему Лядова сбежала от Вдовиченкова, о чем врут все артисты по мнению Антона Батырева, зачем Сергей Дорогов был вынужден обучиться сальто, для чего Федору Добронравову объятия коллег, — об этом и многом другом подробнее в фоторепортаже 5-tv.ru.