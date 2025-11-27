«За него не держись»: звезды на красной дорожке военной комедии «Есть только МиГ»
Пресса ожидала повстречать на премьере про летчиков отважных звезд… А вот скрыть боязнь высоты не смогли и больше половины из них!
Эх, кинопоказ «Есть только МиГ» в «Октябре» так и предвещал, что все будут снова напевать давно забытые строчки: «Призрачно все, в этом мире бушующем, есть только миг…» Но, увы, создатели картины забрали это право.
«МиГ — это самолет. Нет, песни из фильма „Земля Санникова“ не будет!» — сказал еще на пороге режиссер Александр Жигалкин.
Комок грусти хоть и успел пробраться в душу, но искренность на этом светском рауте растопила все! Ведь на красной дорожке сначала ждали звезд под маской «отважных летчиков», а встретили тех, кто не боится признать, что не сбылась мечта, что есть фобии, что вся жизнь — это тысячи «мигов», где каждый — это риск!
Почему Лядова сбежала от Вдовиченкова, о чем врут все артисты по мнению Антона Батырева, зачем Сергей Дорогов был вынужден обучиться сальто, для чего Федору Добронравову объятия коллег, — об этом и многом другом подробнее в фоторепортаже 5-tv.ru.
А троица и правда святая! К режиссеру Александру Жигалкину пристроились в объятия Игорь Угольников и Федор Добронравов. Все, конечно, не просто так, а во имя спасения Добронравова. Уж не любитель он интервью посреди красных дорог, а втроем и помолчать не грех!
1/8 ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
Дуэт Владимира Вдовиченкова и Елены Лядовой обезмолвил даже самых беспринципных журналистов. Ну, а мы смелые — узнали о том, что Вдовиченков больше жизни боится летать! Такой эксклюзив достался! А его цена — сбежавшая Лядова!
Ольга Сухарева и Светлана Антонова будто забыли, что светская премьера — это всего лишь миг, где нужно постараться позировать! Актрис не покидало ощущение, что вот-вот и снова в кадр, снова будут кружить в небе на студии «Военфильма». Ну и пусть! Представим, что на них не платья, а обмундирования.
Большие мужчины самые добрые, а их жены соблюдают в семье баланс добра и зла… Актер Алексей Дмитриев поделился, что мечта стать пилотом разрушилась еще в детстве, ведь его вес при рождении был 7 кг. Супругу Ирину вовсе не смущают физические данные Алексея.
Даниила Попова не отпускает чувство эйфории во время полета! Актер сыграл списанного летчика, который смог, несмотря на зрение, служить Родине «в небе» на равных со всеми! Даниил, конечно, не ожидал, что ради роли ему придется выучить 1000 кнопочек из кабинки пилота и прокачать свой вестибулярный…
Нет, много людей с аэрофобией не бывает! Сергей Дорогов тоже признался, что летчиком ему не быть по одной простой причине… Взамен артист научился делать «окрошку» — опасный цирковой прием, состоящий из сальто!
Антон Батырев — тот, кому сниматься в военной драме «Есть только МиГ» было приятно и весело! И, по его словам, вовсе нет трудностей в кино, их выдумывают сами же артисты во время интервью… Пожалуй, самый позитивный человек на сегодня —найден!
Почему актер Владимир Зайцев спустя долгое время блистает на красной дорожке? Ответ стоит близко прижавшись к нему — его внучка захотела стать актрисой! Вот и приходится знаменитому дедушке давать дорогу в свет молодым! Собственно, фанаты были только рады.
