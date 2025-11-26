Силы ПВО уничтожили 19 беспилотников ВСУ за три часа

Фото: www.globallookpress.com/Rizek Abdeljawad

Дроны были перехвачены над территорией четырех регионов и акваторией Азовского моря.

Силы ПВО России за три часа уничтожили 19 беспилотных летательных аппаратов ВСУ над территорией четырех регионов РФ и акваторией Азовского моря. Об этом сообщили в Минобороны.

«В период с 20.00 мск до 23.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 19 украинских беспилотных летательных аппаратов», — отмечается в материале ведомства.

Уточняется, что в небе над Курской областью силы ПВО уничтожили десять украинских беспилотников. Также четыре дрона были перехвачены над территорией Белгородской области. Кроме того, средства противовоздушной обороны ликвидировали три аппарата над акваторией Азовского моря. К тому же по одному беспилотнику уничтожили над Ростовской и Рязанской областями.

Регионы России регулярно подвергаются атакам со стороны ВСУ с начала специальной военной операции, о которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. При этом противник задействует не только беспилотники, но и обстреливает приграничные регионы страны ракетами.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что два человека пострадали из-за атаки дронов в Белгородской области.

