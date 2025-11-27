«Не хотел вылезать»: звезда фильма «Есть только МиГ» Даниил Попов о съемках в самолете

Фото, видео: Telegram/НМГ Кинопрокат/NMGKinoprokat; 5-tv.ru

Актер был поражен, когда попал в кабину истребителя.

Исполнитель главной роли в фильме «Есть только МиГ», актер Даниил Попов на премьере картины рассказал корреспонденту 5-tv.ru о том, как снимали сцены в кабине самолета.

«Когда снимали сцены полета, приходилось сидеть в кабине очень много. Плюс, это кручение, вращение, „бочки“, повороты влево, вправо. Но мы с этим справились стойко», — поделился артист.

Также Попов признался, что был поражен обилием различной аппаратуры, когда в первый раз попал в кабину самолета. До съемок фильма актер был знаком с устройством истребителей только по военной литературе. По словам артиста, когда он читал книги о летчиках-истребителях, он представлял себе, где какой прибор расположен и как он выглядит. Однако реальный самолет вызвал у артиста «целый спектр эмоций».

К тому же актер признался, что, увидев кабину истребителя, был искренне поражен тем, какая у летчиков была концентрация. Так как они не только должны были оценивать обстановку вокруг самолета, но и взаимодействовать с товарищами, а также выполнять боевую задачу.

Перед началом производственного процесса съемочная группа спрашивала Попова, выдержит ли его вестибулярный аппарат такие съемки. Актер же отвечал, что он парень крепкий и спортивный, а значит проблем не возникнет.

Кроме того, Попов заявил, что, когда впервые увидел макет самолета, который крутился в павильоне, слегка испугался. Однако потом ему даже понравилось находиться внутри истребителя.

«Я, когда приехал в павильон, как увидел, как самолет крутится, единственная мысль у меня была: «А сейчас туда я полезу». А когда полез, когда нас начало крутить, я подумал: «Не хочу отсюда вылезать», — признался артист.

Премьера фильма «Есть только МиГ» пройдет 27 ноября. Картина расскажет о настоящей человеческой любви, крепкой дружбе и героизме советских летчиков, которые, вылетая на боевое задание, приближали Великую Победу.

