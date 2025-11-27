Осень и ЖКТ: пять привычек, которые могут навредить пищеварению
Врач-диетолог Ефимова: правильное питание осенью защищает желудок и кишечник
Ни один продукт сам по себе не вызывает болезни кишечника и желудка.
Осенний период часто сопровождается ростом обострений хронических заболеваний желудочно-кишечного тракта. Снизить нагрузку на пищеварительную систему и предотвратить рецидивы помогает соблюдение ряда простых принципов питания. О них рассказала aif.ru врач-диетолог и специалист превентивной медицины Анастасия Ефимова.
По словам эксперта, ни один продукт сам по себе не вызывает болезни ЖКТ, однако рациональное питание поддерживает работу организма и помогает справляться с межсезонными нагрузками.
Дробные приемы пищи
Частое питание малыми порциями — один из эффективных способов снизить нагрузку на желудок и кишечник. Оптимально питаться 4–5 раз в день небольшими порциями. Такой режим помогает поддерживать ритм работы кишечника, облегчает переваривание пищи и снижает нагрузку на поджелудочную железу и печень.
Клетчатка — основа здорового ЖКТ
Достаточное количество клетчатки в рационе стимулирует перистальтику кишечника и поддерживает работу полезной микрофлоры. Ее источники — овощи, фрукты, зелень, цельнозерновой хлеб, крупы и бобовые. Клетчатка предотвращает запоры и снижает риск воспалительных процессов.
Контроль жиров в рационе
Избыток жиров, особенно животных, замедляет пищеварение и может вызывать тяжесть, вздутие и дискомфорт. Ефимова порекомендовала отдавать предпочтение растительным маслам, авокадо, орехам, а блюда готовить щадящими методами (на пару, запекать или тушить).
Исключение раздражающих продуктов
Алкоголь, острая и кислая пища в больших количествах, фастфуд, газированные сладкие напитки и крепкий кофе натощак могут раздражать слизистую ЖКТ. При хронических заболеваниях или периодическом дискомфорте их употребление стоит ограничить.
Достаточное потребление воды
Врач подчеркнула, что важным условием работы кишечника является достаточный объем жидкости — не менее 1,5 литра в день, если нет медицинских противопоказаний. Вода помогает размягчить пищевой комок, облегчает его продвижение по кишечнику и снижает риск запоров.
