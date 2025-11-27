Массажист Соболев: После массажа нельзя резко вставать и пить алкоголь

Несоблюдение этих правил может снизить пользу от процедуры и привести к неприятным ощущениям.

После сеанса массажа существуют рекомендации, нарушение которых может снизить пользу процедуры и привести к неприятным ощущениям. Об этом рассказал массажист Николай Соболев во время беседы с 5-tv.ru.

По его словам, резко подниматься с кушетки после процедуры нельзя. Во время массажа организм перестраивается на спокойный режим работы, мышечные зажимы снимаются. Внезапное движение может вызвать головокружение или дезориентацию — требуется небольшая пауза на адаптацию.

Нежелательно и употребление тяжелой пищи, содержащей избыток сахара и жиров. Подобный рацион способен свести на нет расслабляющий эффект, ухудшить пищеварение и вызвать чувство усталости.

«Отдайте предпочтение овощам и фруктам. Они содержат клетчатку, которая как раз-таки регулирует работу пищеварительной системы. Кроме того, вы насытите свой организм витаминами и питательными веществами, необходимыми для его оптимального функционирования», — объяснил эксперт.

Еще одна важная рекомендация — не забывать пить воду. Массаж усиливает кровоток и вывод метаболитов, поэтому ткани нуждаются в восстановлении водного баланса. Достаточное количество жидкости помогает уменьшить болезненность мышц и предотвращает судороги.

Также не стоит сразу заниматься спортом. После воздействия руки специалиста мышцы становятся более чувствительными. Физическая нагрузка может усилить боль или привести к травме.

Пятое правило касается напитков: кофеин и алкоголь после массажа противопоказаны. Кофе и энергетики могут вызвать лишнее возбуждение и тревожность, а алкоголь — усилить обезвоживание и повысить давление, которое только нормализовалось.

