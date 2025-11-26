Нежный или провокационный? Топ трендовых дизайнов маникюра на зиму 2025-2026
Владелица бьюти-салона: 95% клиенток больше не просят стразы и длинные ногти
Фото: 5-tv.ru
В формах ногтей произошел настоящий переворот.
Почти 95% клиенток салонов красоты больше не просят стразы и длинные ногти. Об этом сообщила владелец салона Elinails Элина Анохина в беседе с URA.RU.
Главный тренд сезона — маникюр Old Money и «голые ногти». На смену бьюти-броске пришли утонченная элегантность и осознанная простота.
«Многие клиенты сознательно снимают покрытие, выбирая естественность. Однако этот тренд требует более частого посещения мастера: не раз в 3 недели, а каждые 2 недели», — отмечает эксперт.
Идеальной альтернативой для ценителей естественности становятся нюдовые оттенки, особенно молочный, который выбирают 80–90% клиенток.
В палитре сезона доминируют насыщенные зимние цвета:
- Ярко-красный — символ 2026 года Красной Огненной Лошади
- Глубокий изумрудно-зеленый
- Бордовый бархатный
- Темно-синий и шоколадный
«Выбирайте цвета маникюра зимой 2025, которые подчеркивают индивидуальность, гармонируют с образом и не перегружают дизайн. Сейчас блеск, глубокие оттенки и нюд отлично сочетаются между собой», — советует Анохина.
«Сейчас в тренде произошел интересный разворот. Если раньше был популярен мягкий, округлый квадрат, то теперь мы видим возвращение к четкой геометрии — прямым линиям и выраженным углам», — объясняет эксперт.
Это не массивные ногти прошлых лет, а утонченная версия с продуманной архитектурой.
«Четкий квадрат смотрится элегантно и профессионально, сочетая строгость с практичностью для повседневной жизни», — увтерждает Анохина.
Среди техник выделяются три фаворита:
- Бархатный маникюр — создает эффект дорогой ткани;
- Жемчужная втирка — вирусный тренд в холодных оттенках;
- Ультратонкий френч — современная интерпретация классики.
«Френч был, есть и будет», — говорит эксперт, отмечая, что современные варианты сильно отличаются от классики.
