Власти РФ начнут реализовывать соответствующий план со следующего года.

Сенаторы сегодня одобрили федеральный бюджет на ближайшие три года. Как говорят авторы главного финансового документа страны, все социальные обязательства перед гражданами будут выполнены. Участники спецоперации получат поддержку, а нацпроекты будут исполнены. Спикер верхней палаты Валентина Матвиенко обратила внимание на скрытые резервы для пополнения бюджета. В частности, нужно бороться с теневой экономикой.

«Когда не работают, налоги не платят. Если человек в трудной ситуации, его надо поддержать, а если он скрывает свои доходы — это несправедливо, так в обществе не должно быть. Нужно понять причины и найти механизмы решения», — отметила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко

Уже в будущем году власти начнут реализовывать план, который усложнит уход от уплаты налогов. Тем временем, Счетная палата прогнозирует, что российская экономика, несмотря на санкции, в ближайшие годы будет набирать обороты.

«Ожидается, что рост экономики составит 1,3% в 2026 году, и в дальнейшем ВВП будет расти на 2,8% и 2,5% в год. Основными факторами роста станет внутренний спрос. Оборот розничной торговли за три года увеличится на 8,8%. Доходы на следующий год составят 40,3 триллионов рублей. Из них нефтегазовые доходы — 8,9 триллионов, ненефтегазовые доходы — 31,4 триллионов рублей», — сказал председатель Счетной палаты Борис Ковальчук.

Кроме того, введение технологического сбора позволит сформировать источник для развития микроэлектроники. Значительные средства направят и на развитие здравоохранения. На программы по улучшению демографии предусмотрено более десяти триллионов рублей. Они пойдут, в частности, на выплаты пособий и продление материнского капитала.

«Все те национальные цели, приоритеты сохранены, обеспечены ресурсами, поэтому бюджет — это такой документ, с одной стороны финансовый, но с другой стороны, обеспечивающий решение важных государственных политических задач. И очень важно, что в ходе работы над бюджетом в Государственной Думе учтены много предложений сенаторов, которые улучшил, приоритезировали бюджетные расходы, направления», — рассказал министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов.

Среди приоритетов, конечно, потребности обороны и безопасности. Ресурсы направят на оснащение армии новой техникой и модернизацию военных производств.

