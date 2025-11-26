Личный челлендж: мужчина попытался ограбить тот же банк спустя 9 лет и вновь провалился

NYP: мужчина попытался ограбить тот же банк спустя 9 лет и вновь провалился

С места преступления он ушел без добычи на своих двоих.

Житель американского штата Техас, ранее осужденный за ограбление банка Wells Fargo, вновь попытался ограбить то же самое отделение девять лет спустя. Как сообщает New York Post, попытка провалилась, и мужчину задержали неподалеку от места преступления.

По данным полиции, 43-летний мужчина ворвался в банк, пригрозил сотрудникам, что у него при себе есть оружие, и потребовал деньги. Однако план быстро сорвался — преступник ушел без добычи.

Правоохранители оперативно оцепили район и задержали его в нескольких кварталах от банка. Позже представитель полиции сообщил, что задержанному потребовалась медицинская помощь.

«У подозреваемого началась наркотическая ломка, поэтому на место вызвали скорую помощь», — сказал он.

Мужчине предъявили обвинение в ограблении с отягчающими обстоятельствами. Кроме того, на момент ареста на него были выданы другие ордера. Злоумышленника поместили в окружную тюрьму. Был установлен залог в размере 150 тысяч долларов (около 12 миллионов рублей).

В полиции напомнили, что данное отделение банка для мужчины уже как родное: девять лет назад он попытался ограбить его же, был задержан вскоре после преступления и провел в федеральной тюрьме около семи лет.

