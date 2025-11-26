Адвокат Тарасовой добивается для актрисы штрафа вместо условного срока

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Защита настаивает, что артистка заслуживает более мягкого решения по делу о контрабанде наркотиков, в то время как прокуратура уже потребовала для нее три с половиной года условно.

Защита актрисы Аглаи Тарасовой просит о назначении ей штрафа по делу о контрабанде наркотиков. Об этом сообщил корреспондент 5-tv.ru из Домодедовского суда Московской области.

«Она ничем не опорочена. Произойти это не в аэропорту, в городе Домодедово, то ей бы грозила только административная ответственность. Ей этот подарок сделал ее знакомый предприниматель Роби Зумер. <…> Я полагаю, что имеются все условия, применить более мягкое наказание, такое как штраф», — заявил адвокат.

Тарасова полностью признала вину. Напомним, 28 августа актрису задержали в аэропорту Домодедово, когда она попыталась провезти вейп, в котором находилось 0,38 грамма масла каннабиса. Следствие квалифицировало ее действия по статье 229.1 УК России как контрабанду наркотических средств.

Суд избрал для актрисы меру пресечения в виде запрета определенных действий. Тарасова заявляла, что раскаивается, назвав случившееся «большой ошибкой».

Ранее, писал 5-tv.ru, прокурор запросил для Тарасовой три с половиной года условно.

