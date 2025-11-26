Путин назвал усиление роли науки условием технологического суверенитета России
Фото: © РИА Новости/Алексей Никольский
Перейти в Дзен
Есть новость?
Присылайте »
Для решения стратегических задач развития страны важно создавать больше возможностей для профессионального роста молодых специалистов.
Укрепление научного потенциала и вовлечение молодых исследователей необходимо для достижения технологического суверенитета России. Об этом заявил президент Владимир Путин в приветственном обращении к участникам и гостям V Конгресса молодых ученых, опубликованном на сайте Кремля.
В документе подчеркивается, что для решения стратегических задач развития страны важно расширять инвестиции в перспективные исследования, укреплять международное научное взаимодействие и создавать больше возможностей для профессионального роста молодых специалистов. Президент отметил необходимость активного участия ученых в долгосрочных проектах и программах.
Путин подчеркнул, что форум стал одной из ключевых площадок Десятилетия науки и технологий в России.
«Отечественные и зарубежные ученые, представители органов власти и деловых кругов, инженеры и технологические предприниматели ежегодно встречаются на Конгрессе, чтобы обсудить наиболее актуальные вопросы, связанные с фундаментальными и прикладными исследованиями», — сказано в телеграмме.
Президент выразил уверенность, что предложения участников будут реализованы.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин сыграл на национальном инструменте в Киргизии.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.