Путин сыграл на национальном инструменте в ходе госвизита в Киргизию

Российский лидер посетил символ кочевой жизни — экспозицию с юртами.

Президент России Владимир Путин сыграл на национальном киргизском инструменте — комузе в ходе госвизита в Бишкеке. Соответствующие кадры публикует 5-tv.ru.

Российский лидер прибыл на экспозицию с киргизскими юртами — одну из важнейших частей культуры страны и символ кочевой жизни. Объект он осмотрел совместно с главами Белоруссии Александром Лукашенко, Таджикистана Эмомали Рахмоном, Казахстана Касым-Жомартом Токаевым и Киргизии Садыром Жапаровым.

Мастер по изготовлению национального инструмента — комуза показал Путину, как тот звучит. При этом президент РФ решил самостоятельно взаимодействовать с комузом. Он взял в руки трехструнный музыкальный инструмент, а после изобразил ряд аккордов.

Путин прилетел в Киргизию с официальным визитом 25 ноября. В аэропорту Манас его торжественно встретил президент республики Садыр Жапаров. Также были подняты флаги государства и организован почетный караул.

В дальнейшем Жапаров, 26 ноября, после переговоров с российским коллегой, отметил, что отношения с РФ связаны общим историческим наследием и вековой дружбой.

Ранее, писал 5-tv.ru, Путин высоко оценил встречу с киргизским лидером Жапаровым в Бишкеке.

