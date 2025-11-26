Путин и Лукашенко завершили двусторонние переговоры в Бишкеке
Фото: © РИА Новости/Алексей Никольский
Белорусский лидер предложил президенту РФ провести переговоры по Украине в Минске.
Президент России Владимир Путин и белорусский лидер Александр Лукашенко закончили проведение двусторонних переговоров в резиденции «Ала-Арча» в Бишкеке. Об этом написала пресс-служба Кремля в Telegram-канале.
В завершении дня, 26 ноября, у президентов РФ и Белоруссии пройдет неформальный обед, к которому присоединятся лидеры стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).
Предыдущие переговоры Путина и Лукашенко состоялись 26 сентября. Они проходили в Кремле и были приурочены к 80-летию атомной отрасли РФ.
Российский лидер прилетел с госвизитом в Киргизию, где будет находиться до 27 ноября. У него также запланировано участие в саммите ОДКБ.
Ранее Путин провел переговоры с киргизским главой Садыром Жапаровым. На российско-киргизской встрече стороны обстоятельно обсудили многоплановую и актуальную двустороннюю повестку, чтобы обозначить ориентиры для последующего углубления сотрудничества.
Ранее, писал 5-tv.ru, Лукашенко предложил Путину провести переговоры по Украине в Минске.
