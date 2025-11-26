«Ушла часть моей жизни»: Вячеслав Невинный о смерти Всеволода Шиловского

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Выдающийся актер и режиссер скончался на 88-м году жизни.

Народный артист РСФСР, актер и режиссер театра и кино Всеволод Шиловский запомнился не только как великий артист, но и как душа компании и почти родной человек. Об ушедшей эпохе и невосполнимой личной утрате в комментарии для 5-tv.ru рассказал его близкий друг, заслуженный артист РФ Вячеслав Невинный.

«Для меня Всеволод Николаевич Шиловский — это прежде всего детство. Дом, родители, праздник, гости… И среди гостей — он, которого все называли только Севкой Шиловским. Молодые, веселые, остроумные артисты, шумные и счастливые — я, восьмилетний ребенок, смотрел на все это как на волшебство», — поделился воспоминаниями Невинный.

Одну из самых ярких зарисовок из прошлого артист сохранил в памяти в мельчайших деталях. Он рассказал, как Шиловский однажды пришел к ним в гости в новой норковой шапке — большой дефицит по тем временам.

«Он, смеясь, говорил: „Ребята, смотрите, какую я дефицитную вещь достал!“ — и показывал свою шапку», — вспоминает Вячеслав.

Тогда мама мальчика шепнула ему включить популярную тогда группу «Чингисхан».

«Я быстро развернул динамик и поставил запись. Мама сказала: „Севка, надевай шапку!“ — и когда зазвучала музыка, его лицо с этой папахой стало буквально воплощением татаро-монгольского воина», — поделился Невинный.

Гости не могли сдержать смеха, а сам Шиловский полностью вжился в роль.

«Он начал изображать всадника, „скакал“ по комнате, будто ведет за собой целое войско. Эта сцена навсегда врезалась мне в память», — признался артист.

С годами детское восприятие сменилось глубоким уважением к мастерству Шиловского.

«Спустя годы, приходя к нему в театр, я уже видел его серьезные спектакли, работы его учеников». Невинный подчеркнул масштаб его личности: «Всеволод Шиловский — потрясающий артист, режиссер, киноактер. Он — плоть от плоти того старого, классического МХАТа, еще единого, до разделения. Того большого, фундаментального театра», — отметил артист.

Но главное, что оставил после себя Всеволод Николаевич, — это чувство почти родственной близости.

«К Всеволоду Николаевичу у меня было почти родственное чувство — почти как к отцу. Поэтому эта потеря невосполнима. Ушла часть нашей жизни — моей жизни. И это страшно больно, горько и очень трудно пережить», — заключил Вячеслав Невинный.

Народный артист РСФСР, актер и режиссер театра и кино Всеволод Шиловский скончался на 88-м году жизни. Он был плотью от плоти легендарного МХАТа и оставил после себя яркое наследие в картинах «Военно-полевой роман», «Интердевочка», «Торпедоносцы» и многих других.

