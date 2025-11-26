Женщина насмерть переехала двухлетнюю дочь на парковке в Подмосковье

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

В Подмосковье женщина, выезжая с парковочного места в Пушкине, по трагической случайности переехала собственную двухлетнюю дочь. Об этом 26 ноября сообщили в МВД России по Московской области в их телеграм-канале.

«По факту гибели несовершеннолетней девочки в городе Пушкино возбуждено уголовное дело», — говорится в публикации.

По данным полиции, инцидент произошел накануне возле одного из домов на Степаньковском шоссе. Сорокалетняя водитель автомобиля Kia не заметила маленькую дочь, оказавшуюся позади машины, и наехала на нее.

Женщина сама отвезла ребенка в больницу, однако, несмотря на усилия медиков, спасти девочку не удалось.

