Женщина вышла замуж за отчима после смерти матери и зарезала его

Она сидела на сайте знакомств, пока жертва истекала кровью.

В американском штате Флорида женщина вышла замуж за отчима после смерти своей матери, а спустя годы убила его ножом и заявила, что действовала в целях самообороны. Об этом сообщает Mirror.

По данным следствия, она познакомилась с погибшим, когда ей было 22 года, а ему — 39. После смерти матери от рака груди отчим стал появляться в баре, где она работала. Со временем их отношения переросли в романтические, и пара поженилась.

Убийство и разные версии произошедшего

Когда мужчина умер, его новая жена сообщила в службу спасения, что он якобы пережил сердечный приступ. Позже она признала, что ударила его ножом, но утверждала, что защищалась от его физического насилия.

Обвинение настаивало, что после ножевого удара женщина не оказала помощь и даже сидела на сайте знакомств, пока ее муж лежал на полу, истекая кровью.

Женщину не признали виновной в убийстве. Однако она получила год условно за фальсификацию улик, так как попыталась убрать с места преступления следы крови.

Спустя 11 часов после смерти мужа она попыталась покончить с собой и повторно вызвала экстренные службы.

Носит невероятную маску

Дочь женщины выступила против матери и попросила запретить ей приближаться к семье.

«Возможно, вы все обманываетесь из-за невероятной маски, которую носит эта женщина, но я — нет. Мой отец не успел вовремя уйти, и я очень беспокоюсь за своего брата», — заявила в письме прокурорам она.

На суде девушка описала мать как «токсичную» и «манипулятивную» и рассказала, что боялась за безопасность младшего брата.

Защита и освобождение

Однако, несмотря на старания дочери, женщине не ужесточили наказание. Ей зачли время, проведенное под стражей, а защита представила суду письма от волонтеров, описывающих ее поведение как «примерное».

Расследование показало, что мужчина умер от массивной потери крови. Несмотря на показания семьи и неоднократные противоречия в словах женщины, суд не признал ее виновной в убийстве.

