Лукашенко предложил Путину провести переговоры по Украине в Минске

Лидеры двух стран начали встречу в Бишкеке.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил своему российскому коллеге Владимиру Путину провести переговоры по урегулированию украинского конфликта в Минске. Об этом сообщает БелТА.

«Если у вас (у Москвы — Прим. ред.) будет желание вернуться в Минск снова, мы всегда готовы», — говорит белорусский президент.

Лидеры двух государств встретились в резиденции «Ала-Арча» в Бишкеке.

Владимир Путин прибыл с официальным визитом в Киргизию, где будет находиться до 27 ноября. До этого российский лидер провел переговоры с президентом страны Садыром Жапаровым. Также запланировано участие в саммите ОДКБ.

Предыдущие переговоры Путина и Лукашенко были 26 сентября в Кремле и были приурочены к 80-летию российской атомной отрасли.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин и Жапаров выступили за архитектуру равной безопасности в Евразии. На встрече президент РФ подчеркнул, что обсудил с Жапаровым расширение военно-технического сотрудничества и совместные действия против терроризма, экстремизма и наркотрафика. Российский лидер отдельно отметил роль военной базы РФ в Киргизии как гаранта стабильности в Центральной Азии.

